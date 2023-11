Der Schoko-Superlativ aus Allhaming

Wenn Milch und Honig statt Wasser fließen und gebratene Hühner in den Mund fliegen, ist meistens vom Schlaraffenland die Rede. Eigentlich könnte in dem Paradies auch ein mächtiger Brunnen stehen, aus dem beste Zartbitterschokolade fließt. So ein Brunnen wie in der Pralinenwelt vom Maître Chocolatier Helmut Wenschitz aus Allhaming. 12,3 Meter hoch ist das Meisterwerk.