Ein fetter Rücken kann auch entzücken – vor allem dann, wenn er zu einer Specksau gehört, der es im Stall von Brigitte und Franz Jenichl in der Altheimer Ortschaft Wagham an nichts fehlt. Was aus Sicht des Borstenviehs bedeutet, dass es 24 Stunden täglich fressen und trinken darf. Und es ist der Rücken, aus dem die Bauern das weiße Gold des Innviertels schürfen, das in überlieferter Manier veredelt wird.