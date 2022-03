Die einen sind in ihre Zeitung vertieft, die anderen unterhalten sich angeregt, ab und zu wird sogar zu den Billardstöcken gegriffen. Das Café Traxlmayr an der Linzer Promenade 16 ist ein beliebter Treffpunkt – und das seit 175 Jahren. Seinen Namen trägt das Kaffeehaus allerdings noch nicht so lange, dieser wurde erst vor rund 150 Jahren "eingeheiratet".