Beim diesem Goiserer drückt kein Schuh

Dem Schuster wird sprichwörtlich geraten, bei seinem Leisten zu bleiben, also das zu tun, was er kann. Philipp Schwarz hat sich daran gehalten. Nach seinen Lehrjahren band der damals 26-Jährige seine Schnürsenkel und machte sich auf, um weiter den Goiserer, die legendäre Fußbekleidung aus dem Salzkammergut, zu fertigen. In seiner feinen Werkstatt in der Unteren Marktstraße 9 bewahrt der gebürtige Strobler seit 2016 den geschichtsträchtigen Treter vor dem Untergang.