Es ist 5.30 Uhr früh. Noch ehe der Morgen graut, trifft Nationalpark-Ranger Rudolf Grall ein kleines gähnendes Menschen-Rudel vor der Villa Sonnwend in Roßleithen. Im Schein der Stirnlampen folgt es dem Berufsjäger der Bundesforste auf dem Wanderweg 463, der auf den auf Hohen Nock, 1963 Meter, führt, in den Mischwald des Sengsengebirges, um einem Schauspiel der Natur beizuwohnen – der faszinierenden Gamsbrunft, in der sich die Böcke ihren Platz im Rudel erst wieder erkämpfen und die Gunst