8 Jahre unschuldig in Haft: Justizopfer Peter H. ist verstorben

Tatort in Wals in der Nähe von Salzburg im Juli 1993. Der wahre Täter hatte die Taxifahrerin aus nächster Nähe mit einer Weltkriegspistole erschossen.

Fast genau 30 Jahre ist es her, als die österreichische Nachkriegsjustiz ihren wohl folgenschwersten Fehler beging. Am 10. Juni 1994 sprach das Landesgericht Salzburg den aus dem Bezirk Gmunden stammenden Fliesenleger Peter H. (19) wegen Mordes an einer Taxifahrerin (28) schuldig: Der Grundwehrdiener sei es gewesen, der die Frau im Juli 1993 in Wals erschossen habe.