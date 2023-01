76-Jähriger erlag seinen schweren Verbrennungen

Ein tragischer Unfall hat sich am Mittwoch in einem Einfamilienhaus in Gmunden ereignet. Durch eine Verpuffung hatte der 76-jährige Hausbesitzer Verbrennungen am ganzen Körper erlitten, denen er wenige Stunden später in einem Wiener Spital erlag. Es war kurz vor 9 Uhr vormittags, als der Mann in der im Keller gelegenen Werkstatt diverse Arbeiten verrichtete. Dabei hantierte er mit einem Benzinkanister, der dann plötzlich umfiel, woraufhin sich der gesamte Inhalt über den Boden ergoss. Nachdem