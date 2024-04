62 Jahre lang dauerte der Bau des Linzer Mariendoms bis zur Fertigstellung am 29. April 1924 – also genau vor 100 Jahren. Und wäre dogmatisch nach Plan gebaut worden, dann hätte die Stahlstadt heute einen Dom mit einem Dach aus Holzbalken. Doch die Innovationskraft der damaligen Zeit hielt auch in Linz Einzug, und so wurde die Dachkonstruktion – zumindest der größte Teil – aus Stahl gebaut.