60 Delegierte wählen am Samstag den neuen Rotkreuz-Präsidenten

Das überraschende Ableben von Walter Aichinger Ende August machte die rasche Neuwahl notwendig. Ein Novum, denn bisher war noch nie ein RK-Präsident in seiner Amtszeit verstorben. Mehr zum Thema: Walter Aichinger: Die Nächstenliebe war sein Kerngeschäft Die Wahlordnung sieht ziemlich kurze Fristen vor. Binnen eines Monats musste eine außerordentliche Generalversammlung einberufen werden, diese findet am kommenden Samstag im Bildungshaus St. Magdalena in Linz statt. Am 9. Oktober endete die