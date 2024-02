40 Jahre zivilgesellschaftlicher Mut

Die verschollene K-IV-Tafel hing in der Welser Sigmarkapelle, Gedenkstätte für die Gefallenen der beiden Weltkriege

Vor vierzig Jahren begann in Wels ein langer Akt des zivilgesellschaftlichen Widerstands gegen alte und neue Nationalsozialisten sowie deren Symbole. Am 31. März 1984 blockierten Jugendliche einen Landesparteitag der neonazisitschen "Nationaldemokratischen Partei" (NDP, siehe Kasten unten) in einem Welser Gasthaus. Wenig später demonstrierte dieselbe Aktionsgemeinschaft erstmals gegen das jährliche Welser Treffen der "Wohlfahrtsvereinigung der Glasenbacher" (s. u.).