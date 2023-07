4 Tipps für eine kühl(er)e Wohnung in Hitzezeiten

Wir stecken mitten in den heißesten Phase dieser Woche: Mit bis zu 35 Grad ist am heutigen Montag in manchen Teilen des Landes zu rechnen. "Im Laufe des Nachmittags sind aber auch Regen und Gewitter möglich. Und mit dem Wind wird es sich nicht so heiß anfühlen wie am Sonntag", sagt Alexander Ohms von GeoSphere Austria. Anders schaue das schon am Dienstag aus. Stabile Wetterlage und schwüle 36 Grad werden da erwartet. Vor allem im Innviertel.