345 Wachtmeister: Zuwachs für das Rückgrat der Armee

Das Abschreiten der "Front" durch Ministerin Tanner in Enns

"Wir haben in den vergangenen 18 Monaten viel von Ihnen verlangt. Das ist gerechtfertigt für die hohe Verantwortung, die Sie künftig tragen. Und Sie haben die Anforderungen nicht nur erfüllt, sondern oftmals übertroffen." Mit diesen Worten gratulierte der Kommandant der Heeresunteroffiziersakademie (HUAk), Oberst des Generalstabsdienstes Klaus Klingenschmid, am Freitag auf dem Hauptplatz in Enns den neuen Unteroffizieren des Bundesheeres zu ihrer Beförderung zu Wachtmeistern.