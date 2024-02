32 Jahre unter der Erde: Hobbyschatzsucher finden verschollenen Ehering

Zwei Stunden waren die Hobby-Detektoristen Michael Schnabel und Patrick Ebner vergangenen Sonntag bereits auf den Wiesen und Feldern unterwegs, die den Bauernhof von Veronika und Alois Widlroither (beide 56) säumen. "Beep, beep, beep", plötzlich schlug die Sonde des Metalldetektors am Irrsberg in der Ortschaft Keuschen an. Mit dem, was sich in der Erde unter ihren Füßen verbarg, "hat keiner gerechnet": Ein Ring, nur leicht verbogen, ansonsten in tadellosem Zustand.