33-Jähriger ertrank in eiskaltem Fluss, Freundin schwebt in Lebensgefahr

Gestern in den Mittagsstunden gab es die traurige Gewissheit: Jener 33-jährige Wiener, der am Dienstagabend gemeinsam mit seiner Freundin vor dem Kraftwerk Kleinmünchen im Süden von Linz in den Jauckerbach gestürzt war, konnte nur noch tot aus dem Wasser geborgen werden. Seine um vier Jahre ältere Begleiterin, die am Dienstag gerettet werden konnte, schwebt weiter in Lebensgefahr.