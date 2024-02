26-Jähriger rettete Frau aus brennendem Pkw: "In so einer Situation funktioniert man nur"

„Man überlegt nicht lange, in dieser Situation funktioniert man eigentlich nur und handelt“, sagt Fabian Neumitka aus Roitham am Traunfall – einer der Lenker, die Samstagnachmittag in Stadl-Paura zu Lebensrettern wurden. Lesen Sie mehr: Ersthelfer retteten Lenkerin in Stadl-Paura aus brennendem Pkw Im Kreuzungsbereich der Gmundner Straße (B144) mit dem Steinweg im Gemeindegebiet von Stadl-Paura kam es um etwa 15 Uhr aus noch unbekannter Ursache zu einer Kollision zwischen