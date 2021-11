Das lineare Fernsehen gleicht einem Komapatienten. In den nächsten Jahrzehnten wird es dahinsiechen, in 40, 50 Jahren friedlich entschlummert sein. Ein sehr wahrscheinliches Szenario, wie auch der Wiener Medienforscher Andy Kaltenbrunner sagt: "Man muss es so sagen. Das schließt aber nicht aus, dass es beim linearen Fernsehen so etwas wie Orientierungsanker gibt.