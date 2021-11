Aktuell, dynamisch, Innovativ“ – mit diesem Motto startete „OÖ Online“ am 9. November 1995 im weltweiten Web und lernte im Jahr darauf so richtig laufen – auch wenn am Beginn des digitalen Zeitalters der OÖNachrichten alles noch einfach sein musste und man es naturgemäß nicht mit dem heutigen Auftritt von nachrichten.at vergleichen kann.