57 Kilometer fuhr eine junge Prostituierte Samstagabend in den Tod. Ein 34-Jähriger hatte die in Linz lebende Frau über eine einschlägige Internetplattform zu sich nach Ternberg (Bezirk Steyr-Land) bestellt. Dort stieg sie, wie berichtet, gegen 21 Uhr aus dem Auto ihres Chauffeurs und klingelte an der Tür eines Mehrparteienhauses in der Sportplatzstraße. Aus der Wohnung im Erdgeschoß kam sie nach der vereinbarten Stunde aber nicht mehr zurück.