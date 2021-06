22 Millionen Euro Schaden: "Hagel hat alles weggefegt"

Es ist ein schwerer Schlag für die heurige Ernte: Hagelkörner so groß wie Hühnereier zerstörten am Dienstagabend sowie in der Nacht 40.000 Hektar Obst- und Gemüsekulturen sowie Grünland. Allein in der oberösterreichischen Landwirtschaft beträgt der Schaden 22 Millionen Euro. "Der Hagel hat alles weggefegt, die ganze Ernte weggeschossen", sagt Wolfgang Winkler, Hagelversicherung-Landesleiter für Oberösterreich.