Er ist der zwischenzeitliche Höhepunkt für jede Maturaklasse: der Maturaball. 122 Höhere Schulen gibt es in Oberösterreich. Viele von ihnen haben ihren für Herbst oder Winter geplanten Abschlussball coronabedingt bereits abgesagt oder nach hinten verschoben, zum Teil bis in den Sommer 2021, wie die HAK und HLW in Kirchdorf.