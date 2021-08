Marc Zeller ist wütend. "Sinnlos" und "pseudomäßig" nennt der Linzer Gastronom jene Maßnahmen, mit der "unsere verantwortlichen Politiker versuchen, die Pandemie in den Griff zu bekommen". Der verbale Rundumschlag, den der Betreiber der "Remembar" in Linz in den Sozialen Medien veröffentlichte, bezieht sich aber vor allem auf eine Regel, deren vorangestellte Ziffer immer weiter schrumpft: Aus "3G" wurde "2G", ab Herbst sei nun auch "1G" möglich.