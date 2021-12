19-Jähriger bei Unfall getötet: "Das ist einfach schrecklich"

In der Ortschaft Piesing, Gemeinde Redlham, verlaufen die Bundesstraße 1 und die Westbahnstrecke der Eisenbahn nebeneinander. In regelmäßigen Abständen säumen die Masten der Oberleitung die Fahrbahn. Hier kam es gestern in den frühen Morgenstunden zum schweren Unfall. Ein 19-Jähriger war frontal gegen einen der Betonsteher geprallt. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, er starb noch an der Unfallstelle.