19-Jährige mit Schneestange erschlagen: 18-Jähriger gestand Tat

Zunächst versuchte er noch alles zu vertuschen. Doch als Samuel Z. begann, den beschädigten Außenspiegel seines Autos auszutauschen, wurde der Bruder des 18-Jährigen stutzig. Er fragte nach, wollte wissen, was passiert war. Irgendwann wurden die Schuldgefühle für Samuel Z. zu erdrückend. Der 18-Jährige aus dem Bezirk Perg machte am Sonntag zu Mittag seinem Bruder ein erschütterndes Geständnis: Das Auto sei bei seiner Flucht beschädigt worden. Denn er habe in den Morgenstunden eine Frau getötet.