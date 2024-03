150 Mitglieder verloren: "Golf Course Schärding" bringt Konkursantrag ein

"Anlage bis auf Widerruf geschlossen. Zutritt ist strengstens verboten", steht unter dem Punkt "News" auf der Homepage des Celtic Golf Course Schärding in Taufkirchen an der Pram. Daran wird sich wohl in den kommenden Wochen nichts ändern. Fast auf den Tag genau 30 Jahre nach der Gründung am 17. März 1994 wird sowohl die Betreibergesellschaft (Golfclub Schärding/Pramtal GmbH & Co KG) als auch der Verein (Celtic Golf Course Schärding) am heutigen Dienstag einen Antrag auf Eröffnung eines