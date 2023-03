12. März 1938, Linz, Rathausbalkon

Am 12. März vor 85 Jahren stand Adolf Hitler auf dem Balkon des Linzer Rathauses. Bis zu 80.000 Menschen jubelten ihm zu.

Ich stehe auf dem Linzer Hauptplatz vor dem Balkon des Alten Rathauses. Betreten darf man ihn ja nicht mehr. Zu belastet ist seine Geschichte, seit Adolf Hitler am 12. März 1938 auf seiner Fahrt nach Wien hier zu den fanatisierten Linzern gesprochen hat. Nun ist eine Diskussion darüber in Gang, wie der Balkon als Mahnmal gestaltet werden könne. Doch soll und darf Hitler alles überschatten und verdrängen, was jemals von diesem Balkon aus und um diesen Balkon herum geschehen ist?