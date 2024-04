100 Jahre Mariendom: Jägerstätters Erinnerung

Dompfarrer Maximilian Strasser hat die OÖN dieses Mal wieder zum Seitenaltar Maria Königin der Märtyrer gebracht. Denn dort steht, passend zum Märtyrertum, die Franz-Jägerstätter-Stele. Jägerstätter, der Bauer und Mesner in St. Radegund (Innviertel) war, verweigerte während des Zweiten Weltkrieges die Mitwirkung am Angriffskrieg und wurde deshalb am 9. August 1843 hingerichtet. Die Stele war vom Pregartner Herbert Friedl anlässlich der Seligsprechung Jägerstätters am 1. November 2007 errichtet