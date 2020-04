Es ist Winter im Jahr 1831. In Wien grassiert die Cholera und fordert Tausende Todesopfer. Zur gleichen Zeit unternimmt der reiselustige Schweizer Arzt und Naturforscher Samuel Brunner einen – wie er später schreibt – "Ausflug" nach Istanbul und auf die Krim. Auf der Rückreise kommt er in Österreich vorbei. Doch auf der Durchreise von Salzburg nach Tirol wird Brunners Reise in Lofer plötzlich für fünf Tage unterbrochen.