Khalifa Haftar: Der General greift nach der Macht Von Heidi Riepl

Todgesagte leben länger." Dieser Spruch ist Khalifa Haftar quasi auf den Leib geschrieben. Der libysche General wurde schon vom alten Gaddafi-Regime in Abwesenheit zum Tode verurteilt.

Als der 75-Jährige sich Anfang 2018 in einem Pariser Spital behandeln ließ, kursierten ebenfalls Gerüchte über seinen unmittelbar bevorstehenden Tod. Doch nun ist der General am Höhepunkt seiner Karriere: Er hat sich zum größten Machtfaktor Libyens entwickelt und ist nun dabei, die Hauptstadt Tripolis zu erobern.

Khalifa Haftar ist eine schillernde Figur. Er hat in seinem Leben schon viele Rollen eingenommen und dabei immer wieder die Seiten gewechselt. Sein Aufstieg begann 1969: Als junger Mann, der an der Militärakademie in der UdSSR ausgebildet wurde, beteiligte er sich an Gaddafis Putsch gegen den damaligen König von Libyen und machte anschließend Karriere in der libyschen Armee. Er schaffte es in die Führungsspitze der Armee, die unter seinem Kommando 1987 den Tschad angriff. Als er dort aber in Gefangenschaft geriet, ließ ihn Gaddafi fallen. Die Amerikaner holten ihn, nicht ganz uneigennützig, aus der Kriegsgefangenschaft in die USA, wo er fast zwei Jahrzehnte im Exil lebte. Aus dieser Zeit stammt auch der Vorwurf, ein CIA-Agent zu sein.

Nach seiner Rückkehr nach Libyen 2011 versuchte er schon einmal, sich an die Macht zu putschen, scheiterte aber kläglich. Zuletzt konnte er aber seinen Einfluss vom Osten des Landes bis weit in den Westen ausdehnen. Haftar inszeniert sich dabei als Vorkämpfer gegen vermeintlich radikal-islamische Kräfte und kann nicht zuletzt deswegen auf Unterstützung aus dem Ausland zählen – vor allem aus Ägypten und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Sie sehen ihn als ihren Mann, um die islamistischen Muslimbrüder zu bekämpfen. Gute Kontakte pflegt Haftar zudem zu Russland, auch Frankreich unterstützt ihn. Doch Kritiker warnen, weil sie ihn als einen wendigen Militär sehen, der das Land bloß seiner autoritären Herrschaft unterwerfen will.

