Kaja Kallas: Das neue Gesicht Estlands

Kaja Kallas strahlte über das ganze Gesicht. Denn mit diesem überragenden Wahlsieg ihrer Reformpartei hatte die wirtschaftsliberale Parteichefin selbst in ihren kühnsten Träumen nicht gerechnet.

Kaja Kallas nach der Wahl Bild: RAIGO PAJULA (AFP)

Vier Sitze gewann die bisherige Oppositionspartei hinzu und ist nun stärkste Kraft im neuen Parlament in Estland. Die 41-jährige Kallas hat damit beste Chancen, erste weibliche Regierungschefin des baltischen Landes zu werden.

"Ich muss gestehen, dass ich zwei Reden vorbereitet habe", fasste Kallas noch am Wahlabend ihre Überraschung über den Wahlsieg in Worte. Viel Zeit zum Feiern will sie sich aber nicht gönnen. Denn "jetzt beginnt die wirkliche Arbeit, eine Regierung zu bilden und das Land mit Vernunft zu führen", wie sie sagt. Die blonde Parteichefin hat bei der Suche nach einem Regierungspartner auch bereits klare Vorstellungen: Alle Parteien kämen für sie infrage – mit Ausnahme der rechtspopulistischen Estnischen Konservativen Volkspartei (EKRE), der künftig drittgrößten Partei in Estland. Kallas ist überzeugt, dass sie vor allem deswegen gewählt wurde, weil ihre Landsleute wollen, dass Estland ein offenes Land und Mitglied der EU bleiben soll.

Die EU liegt der studierten Juristin besonders am Herzen. Schließlich war sie vier Jahre lang Mitglied des Europäischen Parlaments in Straßburg, bevor sie vor einem Jahr zurück nach Estland kehrte, um den Vorsitz der Reformpartei zu übernehmen. Die Politik wurde ihr quasi in die Wiege gelegt. Kaja Kallas ist die Tochter des ehemaligen estnischen Ministerpräsidenten, Zentralbankchefs und EU-Kommissars Siim Kallas. Der Liberale hatte sie stets unterstützt und sogar seinen eigenen Platz für ihre politische Karriere geopfert.

Auch für Kaja Kallas gehört politische Bildung zur Erziehung: Damit ihr Sohn einmal sieht, wie eine Wahl abläuft, nahm sie ihn mit zur Wahlurne. Das ist in Estland nicht mehr üblich: mehr als ein Viertel der Wähler entschieden sich diesmal bereits für das sogenannte E-Voting per Internet.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema