Jacob William Rees-Mogg: Mays gefährlichster Widersacher

LONDON. Der 49-Jährige wurde dank des Brexit-Chaos vom Hinterbänkler zum Premierkandidaten.

Jacob William Rees-Mogg Bild: REUTERS

Großbritannien ist wahrlich nicht arm an schillernden Figuren. Bestes Beispiel dafür ist der konservative Unterhausabgeordnete Jacob Rees-Mogg. Der 49-Jährige ist Wortführer jener britischen Politiker, die auf einen möglichst harten "Brexit" hinarbeiten. Der großgewachsene, hagere Mann mit der randlosen Brille sitzt seit 2010 im Unterhaus – die meiste Zeit davon als weitgehend unbeachteter Hinterbänkler. Doch mittlerweile gilt der schwerreiche, erzkonservative Engländer als gefährlichster (innerparteilicher) Widersacher von Premierministerin Theresa May. Der ehemalige Eton-Schüler und Oxford-Absolvent ist Anführer der auf einen möglichst kompromisslosen EU-Austritt eingeschworenen Gruppe, der "European Research Group". Sie ist finanziell bestens ausgestattet und bedeutend besser organisiert als die Brexit-Gegner des Remainer-Lagers.

Rees-Mogg hat sein exzentrisches, versnobtes Image über viele Jahre kultiviert. Der Trump-Fan und EU-Hasser hat sich schon als Teenager mit der "Financial Times" unterm Arm fotografieren lassen. Er fordert weniger Sozialausgaben sowie Steuersenkungen für Reiche, er bezweifelt den Klimawandel und fällt mit seiner affektierten Wortwahl auf.

Mister Gnadenlos, wie Rees-Mogg gerne genannt wird, twittert auf Latein, hielt viele Jahre den Rekord für das längste in einer Parlamentsrede ausgesprochene Wort ("Floccinaucinihilipilification" – was so viel bedeutet wie Geringschätzung) und hat seinen sechs Kindern ausgefallene Namen gegeben, um nur ja nie einen Zweifel an ihrer edlen Herkunft aufkommen zu lassen. Der jüngste Sohn heißt Sixtus Dominic Boniface Christopher.

Der Prototyp des konservativen Engländers stammt aus einer reichen Familie und wurde als Investmentbanker in London zum Millionär. Er wird auf 100 Millionen Pfund geschätzt – und seine Frau, die Aristokratin Helena de Chair, stammt ebenfalls aus einer Millionärsfamilie. Den Rees-Moggs kann also ein etwaiges Chaos nach einem harten Brexit egal sein.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema