Charles Scicluna: Der Chefaufklärer des Papstes

Der maltesische Erzbischof Charles Scicluna will hart gegen Missbrauch durch Geistliche vorgehen.

Charles Scicluna Bild: APA/EPA/MARTIAL TREZZINI

Bei seinem Namen rollten früher im Vatikan viele mit den Augen. Charles Scicluna, das war der Mann mit dem Hang zu provokativen Aussagen. Der 59-Jährige klagte bereits 2012 offen über die Kultur der Omertà, des mafiösen Schweigens beim Thema Missbrauch in der katholischen Kirche, und verstörte damit viele Katholiken. Jetzt ist der kleine, rundliche Erzbischof von Malta eine der prägenden Figuren der viertägigen historischen Antimissbrauchskonferenz, die gestern im Vatikan begann.

Scicluna meint es jedenfalls ernst: "Wir werden Kinder um jeden Preis schützen", sagte er in seiner Eröffnungsrede. Denn: "Nur ein entschlossenes, ehrliches und transparentes Handeln kann das Vertrauen des Volkes Gottes in die Kirche wiederherstellen", umriss er die internationale Tragweite des Problems. Dabei sprach er im Namen des Vatikans. Der Maltese gilt mittlerweile als Chefaufklärer des Papstes in Sachen Missbrauch.

Das heikle Thema beschäftigt den Erzbischof schon über viele Jahre: Scicluna war seit 2002 in der Glaubenskongregation tätig und befasste sich dort mit den sogenannten "schwerwiegenden Delikten" (delicta graviora), zu denen unter anderem auch sexueller Missbrauch Minderjähriger durch Geistliche gehört.

Als damaliger Präfekt der Glaubenskongregation hatte Kardinal Joseph Ratzinger ihn Anfang 2005 auch mit der Untersuchung der Pädophilievorwürfe gegen den Gründer der Legionäre Christi, Pater Marcial Maciel Degollado (1920–2008), beauftragt.

Mit seinen mühsamen Recherchen konnte der engagierte Maltese schließlich auch den jetzigen Papst Franziskus sensibilisieren. Ganze 2300 Seiten über das System von Missbrauch in der Kirche legte der päpstliche Sonderermittler im Frühjahr 2018 seinem Chef in Rom auf den Tisch. Damit musste auch Franziskus bekennen, dass er das Problem bisher ungenügend eingeschätzt hatte – und er berief den historischen Kirchengipfel ein.

