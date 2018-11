Michelle Obama: Amerikas Präsidentin der Herzen

Man hat den Eindruck, als würde ganz Amerika auf sie warten. Zehntausende Menschen pilgern in die US-Stadien und zahlen bis zu 3000 Dollar für ein Ticket, nur um Michelle Obama zu sehen. Die Biografie der ehemaligen amerikanischen First Lady ist zwar erst gestern offiziell erschienen, doch schon jetzt ist das 500-Seiten-Werk ein internationaler Bestseller.

Amerikas ehemalige First Lady veröffentlicht ihre Biografie und füllt Fußballstadien. Bild: Reuters

Obwohl ihr Barack schon lange nicht mehr US-Präsident ist, ist die 54-Jährige noch immer Amerikas Präsidentin der Herzen. Als "coolste First Lady in der Geschichte", die mehr Einfluss als Queen Elizabeth hat, wird sie in den Medien bezeichnet.

Schließlich war sie Amerikas erste schwarze First Lady und hat diese Rolle völlig neu definiert. Als "Mom in Chief", wie sie sich selbst sah, hat sie Amerikas Gesellschaft geprägt. Obwohl die promovierte Juristin für ihren Mann die eigene Karriere auf Eis legte, hat sie die Themen gesetzt, die ihr wichtig sind: So hat sie Ernährungs- und Bildungsoffensiven gestartet und dabei der Lebensmittelindustrie entscheidende Veränderungen abgerungen. Ihre weltweite Ausbildungsoffensive für Mädchen hat viele Leben verändert. Michelle Obama wurde zwar als Stilikone gefeiert, blieb gleichzeitig aber stets herrlich normal und war nie um einen schlagfertigen Satz verlegen.

Ihr Werdegang könnte einem Hollywood-Drehbuch entstammen: Michelle kommt aus einfachen Verhältnissen. Mit Fleiß und Zielstrebigkeit schaffte sie den Aufstieg. Sie studierte an den Eliteuniversitäten Princeton und Harvard und arbeitete in einer renommierten Anwaltskanzlei, wo sie Barack kennenlernte, der ihr als Praktikant zugeteilt war. Ein Jahr später heirateten sie. Nach einer Fehlgeburt entschied sich das Paar zur künstlichen Befruchtung, um seine zwei Töchter zu bekommen, wie Michelle jetzt in ihrer Biografie zugibt. Kein Blatt vor den Mund nimmt sie sich auch über die Politik. Nach den Erfahrungen im politischen Rampenlicht weiß sie, dass sie "nie für ein Amt kandidieren will", schreibt sie und enttäuscht damit wohl viele Demokraten.

