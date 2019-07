Swjatoslaw Wakartschuk: Die "Stimme" der Ukraine

Seit über 25 Jahren begeistert der 44-Jährige mit seiner melancholischen Stimme seine Fans. Dass seine erst vor wenigen Wochen neugegründete Partei den Namen "Golos" (zu Deutsch "Stimme") erhielt, ist da natürlich kein Zufall. Auch nicht, dass "Golos" auf Anhieb 6,5 Prozent der Stimmen gewann und damit den Sprung ins neue ukrainische Parlament schaffte. Aber mehr noch: Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Präsident Selenskyj jetzt mit dem Rocksänger Koalitionsverhandlungen aufnimmt. Damit könnten zwei Superstars der ukrainischen Unterhaltungsszene die Zukunft des Landes bestimmen.

Der schlaksige Frontsänger der Band Okean Elzy hat lange gezögert, den Sprung in die Politik zu wagen. Eigentlich wollte er schon bei der Präsidentenwahl im Frühjahr kandidieren, ließ es am Ende dann doch bleiben. Doch sein Wunsch nach Veränderungen war schließlich größer: "Veränderungen kann man am besten im Parlament erreichen. Deswegen müssen wir da rein", begründete er seine Entscheidung. Mit seiner Kandidatur hat er einen Nerv der ukrainischen Gesellschaft getroffen. Seine neue Partei wurde zu einem Sammelbecken für progressive und prowestliche Wähler. Für Leute, die dem neuen Präsidenten Selenskyj nicht trauen, weil sie ihn für einen Populisten halten, der bloß von Oligarchen unterstützt wird. So brüstete sich Wakartschuk, "keine Kopja" von den korrupten Hintermännern angenommen zu haben. Auch für seine Parteikollegen, die er ins Parlament bringen will, hat er einen strengen Kriterienkatalog erstellt. Proeuropäisch ist sein Kurs – und gegen jegliche Art von Korruption.

Der studierte Physiker, den seine Fans Slawa nennen, wirkt dabei auf jeden Fall authentisch. Er hat bereits 2004 die Orange Revolution unterstützt. Sein Song "Ich werde nicht aufgeben" wurde auf dem Maidan 2013/14 zur Hymne der Protestierenden. In der Schlangengrube der ukrainischen Politik wird diese Parole jetzt auch für ihn selbst gelten.

Artikel von Heidi Riepl Redakteurin Außenpolitik, Weltspiegel h.riepl@nachrichten.at