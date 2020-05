Er hat mit seiner unbändigen kreativen Kraft den Soul wie kein Zweiter revolutioniert. Als einer der wichtigsten zeitgenössischen Komponisten ist er dank Songs wie "You Are The Sunshine Of My Life", "Isn’t She Lovely?", "Superstition" "Sir Duke" oder "I Just Called To Say I Love You" längst in den Pantheon der Popmusik eingezogen. Heute feiert US-Multiinstrumentalist Stevie Wonder – den der "Rolling Stone" einst zum "Mozart des Soul" adelte – seinen 70. Geburtstag.