Sergio Mattarella: Italiens oberster Krisenmanager

Dass der 78 Jahre alte Jurist extra seinen Urlaub auf Sardinien unterbrach, zeigt den Ernst der Lage. Seit Mittwoch sondiert der frühere Verfassungsrichter, der in Sizilien geboren wurde, alle Optionen. Und er empfängt die politischen Akteure im Stundentakt. Bei dem Vater dreier Kinder, dessen Frau 2012 verstorben ist, laufen alle Fäden zusammen: Er kann das Parlament auflösen, Wahlen ausrufen und den Ministerpräsidenten ernennen.

Mattarella hat viel Erfahrung mit hohen politischen Ämtern. Sein guter Ruf als kompetenter und integrer Politiker ließ ihn schnell in hochrangige Ämter aufsteigen, zunächst in einer Reihe von christdemokratisch geführten Regierungen. Er gehörte aber auch Kabinetten der Linken an. Während seiner Zeit als Verteidigungsminister setzte er sich im Jahr 2001 für die Abschaffung der Wehrpflicht ein. Ihm verdankt die drittgrößte Volkswirtschaft in der Eurozone auch eine Wahlrechtsreform, die den Namen "Mattarellum" trägt.

Bis heute wirkt Mattarella häufig so, als sei er eher für akademische Debatten als für politische Auseinandersetzungen gemacht. Vielleicht wäre der Jurist tatsächlich an der Hochschule geblieben, hätte die berüchtigte sizilianische Cosa Nostra nicht 1980 seinen älteren Bruder Piersanti Mattarella ermordet. Dieser hatte sich als Regionalpräsident Siziliens darum bemüht, die unzähligen Verbindungen zwischen seiner Mitte-Rechts-Partei und der Schattenwelt des organisierten Verbrechens zu sprengen. Auf dem Weg zu einem Gottesdienst wurde er am 6. Jänner erschossen. Sergio Mattarella war einer der Ersten am Tatort und hielt auf dem Weg ins Spital seinen sterbenden Bruder in den Armen.

Den Rest des Tages besuchten Menschen das Haus der Familie, um dem Getöteten Respekt zu zollen. Sergio Mattarella empfing sie im vom Blut seines Bruders befleckten Hemd. Das war sein erster öffentlicher Auftritt.

Artikel von Clemens Schuhmann Redakteur Außenpolitik, Weltspiegel c.schuhmann@nachrichten.at