Damit hatte er wohl selbst nicht wirklich gerechnet. Umso glücklicher strahlte Norbert Walter-Borjans am Samstagabend in die TV-Kameras. Das eigentlich als Außenseiter gehandelte Duo setzte sich bei der Mitgliederbefragung mit 53,06 Prozent durch. Es sei klar, "dass jetzt ein Riesenberg Arbeit auf uns wartet", dämpfte der 67-Jährige in einer ersten Reaktion die Erwartungen. Denn die SPD-Mitglieder fordern nun das schier Unmögliche von ihm.