Lea Herbst: Maturantin mit Engagement

Um kurz nach 14 Uhr hat Lea Herbst gestern als Erste ihrer Klasse am Stiftsgymnasium Wilhering ihre Deutsch-Matura abgegeben, fast eine Stunde vor Ablauf der Zeit. "Ich tu mir leicht in Deutsch und war wie die meisten ziemlich relaxt. Im schlimmsten Fall, also bei einem Fünfer, bekomme ich immer noch einen Dreier ins Maturazeugnis", sagt die 18-Jährige und spricht damit die neue 50:50-Regelung an, wonach heuer mit dem krisenbedingten Wegfall der mündlichen Reifeprüfungen die Note der Abschlussklasse mit 50 Prozent in die Maturanote einfließt. "Grundsätzlich ist das ein guter Schritt, weil so von einer Momentaufnahme abgegangen wird. Denn wenn die Matura verhaut wird, spiegelt das nicht die Leistung des ganzen Schuljahres wieder", sagt Lea.

Seit Beginn des Schuljahres vertritt die Wilheringerin rund 28.000 AHS-Schüler in Oberösterreich als Landesschulsprecherin und ist dabei auch Mitglied der Bundesschulvertretung. "Das Bildungsministerium hat uns stark eingebunden. Wir konnten dabei einige Forderungen umsetzen, darunter die dreiwöchige Vorbereitungszeit für Maturanten und die 50:50-Regelung, damit auch das Jahreszeugnis zur Reifeprüfung zählt", sagt Lea.

Aufgrund der vielen Termine als Landesschulsprecherin habe sie etwa 350 Fehlstunden angehäuft. "Dafür ist mein Abschlusszeugnis gar nicht so schlecht", schmunzelt die leidenschaftliche Klarinettistin, die seit Jahren Mitglied des Musikvereins Wilhering ist.

Ihr Ziel für die Matura sind "nicht lauter Einser", sondern gleich beim ersten Mal durchzukommen und ein Hakerl unter ihre Schullaufbahn zu setzen. "Vor der Mathematik-Matura am Donnerstag habe ich schon noch Respekt."

Statt der geplanten Maturareise nach Barcelona oder Tel Aviv wird Lea mit der gesamten Klasse für ein Wochenende nach Zell am See fahren. "Eigentlich reicht das ja auch."

Ab Herbst will die 18-Jährige Wirtschaft und Sozialökonomie an der Wirtschaftsuniversität Wien studieren und nach ihrem Abschluss "im Managementbereich" arbeiten.

Artikel von René Laglstorfer Redakteur Land und Leute r.laglstorfer@nachrichten.at