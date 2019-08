Hollywoods Schauspiel-Millionärin

Seit 2012 kämpft sie auf der Leinwand als Spionin "Black Widow" in Marvels Science-Fiction-Werk "The Avengers", die jüngste Folge "Endgame" wurde im Juli mit drei Milliarden Dollar zum weltweit bisher erfolgreichsten Kassenschlager.

Die Karriere der blonden Schönheit begann früh. Bereits als Kind besuchte die 1984 in New York geborene Tochter eines dänischen Architekten und einer polnisch-jüdischen Mutter eine New Yorker Schauspielschule. Als Achtjährige stand sie erstmals im Off-Broadway-Theaterstück "Sophistry" mit Ethan Hawke auf der Bühne. Mit zarten zwölf spielte sie ihre erste, preisgekrönte Hauptrolle im Filmdrama "Manny & Lo". Als 14-Jährige glänzte sie als verunfallte Reiterin an der Seite des "Pferdeflüsterers" Robert Redford, wofür sie den "Young Star Award" erhielt. Zum internationalen Durchbruch verhalf der 17-Jährigen Sofia Coppolas Drama "Lost in Translation". Immer wieder stürzt sie sich in Woody Allens filmische Liebeswirren.

Auch als Sängerin hat sich Johansson, deren Markenzeichen ihre rauchige Stimme ist, versucht: 2006 unterstützte sie mit dem Song "Yes We Can" den US-Präsidentschaftswahlkampf von Barack Obama. 2008 erschien ihre CD "Anywhere I Lay My Head" mit Coverversionen von Tom-Waits-Liedern. Als Model erobert sie unter anderem für die Kette Mango den Laufsteg, 2007 entwarf sie eine eigene Kollektion für einen Sportartikelhersteller. Die Hüllen fallen ließ sie hingegen einst für das US-Magazin "Vanity Fair".

Um die Entwicklungshilfeorganisation Oxfam zu unterstützen, griff sie 2008 zu einer ungewöhnlichen Methode: Über eine Online-Auktion ließ sie ein Date mit sich versteigern. Der Erlös? 40.000 US-Dollar. Privat ist die Mutter einer fünfjährigen Tochter aus erster Ehe seit Mai zum dritten Mal verlobt, mit TV-Comedian Colin Jost (36). Ihre zweite Ehe mit ihrem Kollegen Ryan Reynolds hielt drei Jahre.

Artikel von Karin Schütze Redakteurin Kultur k.schuetze@nachrichten.at