Gernot Trauner: Der Kapitän beim Jungfernflug

Lange war es für den heute 27-Jährigen nur bergauf gegangen. Kematen am Innbach, der Klub seines Vaters und seines zwei Jahre älteren Bruders Peter, war der erste Verein. Über die Linzer Akademie kam Trauner zum LASK, 2010 spielte er bei der U19-EM in Frankreich an der Seite von David Alaba und wurde als einziger Österreicher ins Team des Turniers gewählt. In diesem stand auch Antoine Griezmann, aktuell Weltmeister mit Frankreich. Unmittelbar nach der Endrunde gab Trauner sein Bundesligadebüt gegen die SV Ried.

Am Ende der Saison musste er wegen einer Hüftverletzung zuschauen, wie der LASK dem Abstieg entgegenstolperte. "Für mich ist er eine der größten Zukunftshoffnungen im österreichischen Fußball", erklärte der damalige Ried-Manager Stefan Reiter, warum er Trauner den Abstieg ersparte, indem er ihn zum Lokalrivalen holte. Ob er jemals für die Innviertler spielen könnte, war damals wegen der Hüftverletzung nicht klar. Ein Höcker auf einem Knochen verursachte einen Reizzustand. "Es war eine extreme mentale Belastung. Mit der Zeit macht man sich Gedanken, ob es noch einmal etwas mit dem Fußballspielen wird", sagte Trauner damals.

Mehr als ein Jahr dauerte die Pause, dann bestätigte Trauner Reiters Einschätzung – bis ihn dann 2016 ein Kreuzbandriss erneut ausbremste. Dass sein auslaufender Vertrag nicht verlängert werde, teilte ihm Ried schon vor dem feststehenden Abstieg fest.

Wieder blieb Trauner in der Bundesliga – weil ihn Aufsteiger LASK zurückholte. Die Athletiker stürmten in den Europacup, Trauner wurde Kapitän und führte den LASK in der zweiten Saison zum Vizemeistertitel. Warum er bisher erst ein Länderspiel machen durfte, bleibt das Geheimnis von Teamchef Franco Foda. Dafür hat Trauner mehr Zeit für seine Familie: 2017 heiratete er Judith, die gemeinsamen Zwillinge sind fast zwei Jahre alt.