Keine Zeit zu sterben: So heißt der neue James-Bond-Film, der am 2. April in den heimischen Kinos startet – wohl zum letzten Mal mit Daniel Craig in der Hauptrolle. Keine Zeit zum Rasten wird bis dahin noch jemand haben: Billie Eilish. Sie hat gemeinsam mit ihrem Bruder Finneas O’Connell nicht nur den Titelsong geschrieben, sondern singt ihn auch. Damit ist die 18-Jährige die jüngste Titelsong-Interpretin in der 58-jährigen Geschichte der James-Bond-Reihe.