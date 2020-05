Andrea Mayer: Hoffnungsschimmer der Kultur

Für Kulturmanager dieses Landes, die zuletzt die Bundesregierung massiv kritisiert hatten, ist die Spitzenbeamtin ein Hoffnungsschimmer. Darum auch die Vorschusslorbeeren.

Mayer ist in der mitunter komplexen Kulturszene verankert, gleichzeitig kennt sie den Verwaltungsapparat bestens, und sie hat viel mit Politikern zusammengearbeitet. Das Vertrauen von Grünen-Bundesparteichef Werner Kogler hat sie nicht nur, weil sie seit 2017 als Kabinettsdirektorin die Präsidentschaftskanzlei von Alexander Van der Bellen leitet, sondern auch wegen ihrer großen Erfahrung.

Nach dem Germanistik-, Geschichte- und Jus-Studium in Wien arbeitete die gebürtige Amstettnerin (Jahrgang 1962) einige Jahre in der Privatwirtschaft. In den öffentlichen Bereich kam sie über die rote Schiene, 1993 wurde Mayer – damals noch als Andrea Ecker – Mitarbeiterin bei Bildungs- und Kulturminister Rudolf Scholten (SP). Später wechselte sie ins Wissenschaftsministerium, wo sie für Innovation und Forschungsfragen verantwortlich war. 2007 holte SP-Kulturministerin Claudia Schmied Mayer als Chefin der Kunstsektion in ihr Team. 2015 setzte Mayer sich gegen 17 Bewerber für die Leitung der gerade fusionierten Sektion Kunst und Kultur durch und wurde von Kanzleramtsminister Josef Ostermayer (SP) berufen. Auch in diverse Aufsichtsgremien ist die Mutter von Zwillingen eingezogen, etwa bei den Salzburger Festspielen. 2016 hat sie interimistisch die Leitung des Belvedere-Kuratoriums übernommen.

Mayer gilt als ambitioniert, kompetent und Organisationstalent. Letzteres soll sie schon in Kindertagen gewesen sein. All diese Fähigkeiten braucht Mayer jetzt, um die wegen der Coronakrise vertrackte Situation im Kulturbereich zu meistern.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Alexander Van der Bellen

Werner Kogler Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Alexander Zens Redakteur Politik a.zens@nachrichten.at