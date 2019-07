Alexej Nawalny: "Ich wurde vergiftet!"

"Nein, ich hatte nie eine Allergie. Ich wurde vergiftet!", schreibt Alexej Nawalny in seinem Blog. Obwohl es ihm sichtlich nicht gut geht, gibt der russische Oppositionspolitiker auch im Gefängnis seinen Kampf gegen den Kreml nicht auf. Nahezu täglich veröffentlicht er im Internet seine Attacken gegen die "Partei der Diebe und Gauner", wie er Putins Staatspartei "Einiges Russland" nennt. Diesmal aber schildert er ausführlich seine Gesundheitsprobleme, die die russische Führung offiziell mit einer "schweren allergischen Reaktion" verharmlost.

Es passierte am Wochenende. Der 43-Jährige war wieder einmal im Gefängnis, weil er zu einem nicht genehmigten Protest aufgerufen hatte. Zuerst hätten Mithäftlinge ihn auf seinen roten Hals aufmerksam gemacht, berichtet der Kremlkritiker. Eine Stunde später habe er ein Brennen im Gesicht gespürt. Während der Nacht sei er dann vor Schmerzen aufgewacht und habe erstmals an eine Vergiftung gedacht. Im Spital hätten sich die Ärzte verhalten, "als ob sie etwas verbergen müssten". Die Gefängniswächter vermutet Nawalny jedoch nicht hinter dem Vorfall, da diese "noch schockierter" über sein Aussehen gewesen seien als er. Auch seine Anwältin und seine Ärztin sind sich sicher, dass der charismatische Aktivist mit einer "unbekannten chemischen Substanz" in Berührung gekommen war.

Es war übrigens nicht der erste Angriff auf Nawalnys Gesundheit. Ende April wurde er mit einer grünen Flüssigkeit am Auge so stark verletzt, dass er operiert werden musste. Die Täter wurden zwar gefilmt, doch nie verurteilt.

Selbst seine Kritiker bezeichnen den Vater von zwei Kindern als politisches Ausnahmetalent. Mit seinen Parolen trifft er den Nerv der Zeit. Denn auch in Russland wächst die Zahl derer, die sich nach einer freien Gesellschaft sehnen. Dass er Putins Machtapparat hochnervös macht, zeigen seine vielen Verhaftungen und Vorstrafen. Als große Putin-Alternative taugt er dennoch nicht. Seine nationalistischen Entgleisungen ("Russland den Russen"; "kaukasische Terroristen sind Ungeziefer") stören das Bild eines pro-westlichen Politikers.

Artikel von Heidi Riepl Redakteurin Außenpolitik, Weltspiegel h.riepl@nachrichten.at