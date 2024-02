Martin Espernberger schwamm zu WM-Bronze: Warum Mama recht hatte

Scheu vor etwas Neuem scheint Martin Espernberger fremd. Obwohl der erst 20-Jährige in Doha gerade die erste WM seiner Karriere schwimmt, schlug er im Finale am Mittwoch über 200 Meter Delfin als Dritter sogleich in der Weltspitze an. Rund fünf Monate vor den Olympischen Spielen gelang dem Linzer damit – wenn man so will – per Köpfler der Sprung in den medialen Fokus. Denn so richtig hatte die breite Öffentlichkeit Espernberger bisher noch nicht auf dem Schirm, was mitunter daran