Vaughan Gething: Ein Waliser aus Sambia

Gething löste den bisherigen Ministerpräsidenten Mark Drakeford ab und wurde gestern zum ersten schwarzen Regierungschef in Europa. Damit beweist das Vereinigte Königreich wieder eine Vorreiterrolle, was die Diversität ihrer Führungsfiguren angeht. Vaughan Gething definiert sich selbst ungern in erster Linie als schwarz und bezeichnet sich lieber als "ein Waliser, der in Sambia geboren wurde". Sein Vater, ein Tierarzt aus Wales, heiratete dort eine schwarze Geflügelzüchterin, der gemeinsame