Mehr noch: Die 63-Jährige ist in der männerdominierten arabischen Welt die erste Frau überhaupt an der Spitze einer Regierung. Doch politisch ist sie eine völlig Unbekannte. Die Ingenieurin und Hochschullehrerin arbeitete zuvor im Bildungsministerium. Als studierte Geologin hat sie sich auf das Thema Erdbebengefährdung in Tunesien spezialisiert. Jetzt soll sie das politische Erdbeben, das das Land seit Monaten lähmt, in den Griff bekommen. Dementsprechend abwartend sehen die Menschen in