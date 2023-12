Marco Schwarz: Die Reha als fünfte Disziplin

Schöne Bescherung: Am Tag vor dem Heiligen Abend wurde Marco Schwarz noch im Casino Velden als "Kärntner Sportler des Jahres" gefeiert, unter dem Christbaum lag außerdem die Führung im Gesamtweltcup – aber am Donnerstag rollte für den 28-Jährigen die Kugel auf "Zero". Nichts geht mehr. Die Abfahrt in Bormio hat den Mann, der heuer alle Weltcup-Rennen absolvieren wollte, in die Knie gezwungen.