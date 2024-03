Christoph Ransmayr: Der poetische Weltenwanderer

In vielen seiner literarischen Werke beschreibt der Autor historische Begebenheiten und verknüpft sie mit der Gegenwart. Heute wird Christoph Ransmayr 70 Jahre alt. Seine Sprache ist wortgewaltig und poetisch kunstvoll, ohne an Klarheit einzubüßen. Um die Welt zu erkunden, bevorzugt der 1954 in Wels geborene und in Roitham am Traunfall aufgewachsene Oberösterreicher das Gehen. Ehe er das Schreiben gleichermaßen als Bedürfnis und Möglichkeit, seinen Lebensunterhalt zu sichern, erkannte,