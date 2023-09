Christian Brandstätter: Der Verleger des Schönen

Brandstätter wurde 1943 in Lambach geboren, "und als ich mit 18 zum Jus-Studium nach Wien gekommen bin, hab ich versucht, wienerischer als die Wiener zu sein." Zunächst arbeitete er als Privatsekretär des Verlegers Fritz Molden, der Anfang der 80er-Jahre in Konkurs ging. "Zweimal im Jahr hat mich Molden nach Paris, London und New York mitgenommen, dort habe ich viele deutsche und österreichische Migranten kennengelernt, die in Kunstbuch-Verlagen tolle Leistungen vollbracht haben.