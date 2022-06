Von den monatlichen Kosten und den größten Ausgaben im Leben an sich entfällt ein großer Teil auf das Wohnen. Diese Kosten sind in den vergangenen Jahren massiv gestiegen. Das betrifft die Mieten genauso wie die Kaufpreise für Grundstücke, Häuser und Wohnungen, aber auch die Betriebskosten. Strom, Heizöl und Gas sind schließlich die Preistreiber in diesen Zeiten hoher Inflation.