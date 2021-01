Man darf vielen Spitzenfunktionären in der FPÖ abnehmen, dass sie erschrocken waren, als sie im Zuge der Ibiza-Affäre und deren Nachwehen erkannten, was in ihrer Partei alles möglich war. Es ist bestimmt auch kein Zufall, dass Oberösterreichs FPÖ-Chef LH-Stv. Manfred Haimbuchner und der Welser FP-Bürgermeister Andreas Rabl für die Reparaturarbeiten nach dem Ibiza-Desaster auserkoren wurden: Beide sind ideologisch gefestigt, aber Vertreter einer gemäßigteren Linie. Sie zählen zum intellektuellen